Экс-члена правления "Интер РАО" Цуркан освободили из СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, ранее обвиненная в шпионаже в пользу Молдавии, покинула СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

"Первый апелляционный суд удовлетворил нашу жалобу на продление ареста Цуркан. Ее уже выпустили из СИЗО", – заявил адвокат женщины Иван Павлов.

Ранее суд продлил срок содержания женщины в СИЗО до 15 марта 2020 года. Согласно новому решению, в отношении подозреваемой изменена мера пресечения. Теперь Цуркан запрещены только определенные действия.

По версии следствия, Карина Цуркан работала с молдавской спецслужбой с 16 августа 2004 года. В распоряжение женщины в 2015 году попала электронная версия "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". Впоследствии она передала документ молдавским силовикам.

Цуркан предъявили обвинение по статье 276 Уголовного кодекса РФ ("Шпионаж"). В СИЗО "Лефортово" она провела 1,5 года. Женщина свою вину не признала и связала уголовное преследование с попытками сместить ее с должности в компании "Интер РАО".

