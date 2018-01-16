Серебренников назвал Нину Масляеву "лучшим другом следствия"

16 января, 14:59
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Режиссер Кирилл Серебренников назвал бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву лучшим другом следствия. Такое заявление он сделал на заседании Басманного суда столицы, сообщает Агентство "Москва".
"Следствие никого не слушает, кроме Масляевой, она является лучшим другом следствия и источником ложной информации. Следствие верит вранью ранее судимого человека. Оговорив нас, она вымолила себе, возможно, минимальное наказание", – сказал он.
Серебренников добавил, что на очной ставке Масляева призналась ему в краже пяти миллионов для себя. Ранее она заключила сделку со следствием и дала показания на остальных обвиняемых.
По версии следствия, в 2011 году художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников создал проект "Платформа". В 2011–2014 годы Минкультуры выделило проекту более 214 миллионов. Для реализации проекта Серебренников создал "Седьмую студию".
Помимо Серебренникова, фигурантами дела стали бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и продюсер организации Екатерина Воронова, объявленная в розыск.
Как полагают следователи, фигуранты дела завышали сведения о числе и стоимости проводимых мероприятий и присвоили крупную сумму. Изначально сумма ущерба оценивалась в 68 миллионов рублей, но потом выросла в два раза.
15 января стало известно, что Серебренникову грозит 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела завершилось. Скоро обвиняемые начнут знакомиться с материалами дела.
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