Следствие по делу режиссера Кирилла Серебренникова завершено

15 января, 12:36
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебреникова и остальных фигурантов дела о хищении средств, выделенных на проект "Платформа".
Всем фигурантам дела предъявили обвинение в окончательной редакции, заявила адвокат Ирина Поверинова. В ближайшее время обвиняемые и их адвокаты ознакомятся с материалами дела, сообщает Агентство "Москва".
Сумма ущерба по делу Серебренникова возросла в два раза: сначала она составляла 68 миллионов рублей, теперь – 133 миллиона. Это связано с показаниями Масляевой, которая уточняет сумму, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в материалы в отношении бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой выделили в отдельное производство. Первая признала вину и заключила сделку со следствием, а вторую объявили в розыск и заочно арестовали.
По версии следствия, в 2011 году Серебренников создал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. Минкультуры РФ выделило проекту более 214 миллионов из федерального бюджета. Для реализации проекта Серебренников создал "Седьмую студию".
Экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, Масляева и Воронова выполняли указания Серебренникова и Итина: они завышали данные о числе и стоимости проводимых мероприятий. Эту информацию они передавали в Минкультуры России.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: