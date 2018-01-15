Следствие по делу режиссера Кирилла Серебренникова завершено

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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебреникова и остальных фигурантов дела о хищении средств, выделенных на проект "Платформа".

Всем фигурантам дела предъявили обвинение в окончательной редакции, заявила адвокат Ирина Поверинова. В ближайшее время обвиняемые и их адвокаты ознакомятся с материалами дела, сообщает Агентство "Москва".

Сумма ущерба по делу Серебренникова возросла в два раза: сначала она составляла 68 миллионов рублей, теперь – 133 миллиона. Это связано с показаниями Масляевой, которая уточняет сумму, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в материалы в отношении бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой выделили в отдельное производство. Первая признала вину и заключила сделку со следствием, а вторую объявили в розыск и заочно арестовали.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников создал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. Минкультуры РФ выделило проекту более 214 миллионов из федерального бюджета. Для реализации проекта Серебренников создал "Седьмую студию".

Экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, Масляева и Воронова выполняли указания Серебренникова и Итина: они завышали данные о числе и стоимости проводимых мероприятий. Эту информацию они передавали в Минкультуры России.