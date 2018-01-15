Завершено расследование в отношении экс-бухгалтера и продюсера "Седьмой студии"

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Следственный комитет России завершил расследование в отношении бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой и продюсера организации Екатерины Вороновой.

В Басманном суде сейчас решается вопрос о продлении срока их домашнего ареста. Масляева признала вину и заключила сделку со следствием, Воронова находится в розыске и заочно арестована, сообщает Агентство "Москва". Их дела выделили в отдельное производство.

Фигурантами дела являются художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников создал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. В 2011–2014 годы Минкультуры РФ выделило проекту более 214 миллионов из федерального бюджета. Для реализации проекта Серебренников создал "Седьмую студию".

В соответствии с указаниями Серебренникова и Итина, Малобродский, Масляева и Воронова завышали сведения о числе и стоимости проводимых мероприятий. Эту информацию они передавали в Минкультуры России для обоснования финансирования. Всего похищено не менее 68 миллионов рублей из федерального бюджета, полагает следствие.