Завершено расследование в отношении экс-бухгалтера и продюсера "Седьмой студии"

15 января, 12:13
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Следственный комитет России завершил расследование в отношении бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой и продюсера организации Екатерины Вороновой.
В Басманном суде сейчас решается вопрос о продлении срока их домашнего ареста. Масляева признала вину и заключила сделку со следствием, Воронова находится в розыске и заочно арестована, сообщает Агентство "Москва". Их дела выделили в отдельное производство.
Фигурантами дела являются художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.
По версии следствия, в 2011 году Серебренников создал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. В 2011–2014 годы Минкультуры РФ выделило проекту более 214 миллионов из федерального бюджета. Для реализации проекта Серебренников создал "Седьмую студию".
В соответствии с указаниями Серебренникова и Итина, Малобродский, Масляева и Воронова завышали сведения о числе и стоимости проводимых мероприятий. Эту информацию они передавали в Минкультуры России для обоснования финансирования. Всего похищено не менее 68 миллионов рублей из федерального бюджета, полагает следствие.
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