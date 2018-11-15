Бывшая жена Грачева ответила на приговор суда

Суд приговорил к 14 годам Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене

Дмитрий Грачев, который отрубил жене кисти обеих рук, получил 14 лет колонии строгого режима. После оглашения вердикта Серпуховского городского суда пострадавшая женщина заявила, что никакой приговор не вернет ей рук, передает телеканал Москва 24.

"Мне теперь жить с этим всю жизнь. Но это еще не конец. Он будет подавать апелляцию. Поэтому судебный этап еще не закончен", – сказала Маргарита Грачева.

Она добавила, что, скорее всего, не разрешит родственникам экс-супруга общаться с ее детьми. Сейчас Маргарите предстоит решить еще ряд юридических и медицинских дел. В следующем году ей предстоит еще одна операция. Потерпевшая призналась журналистам, что вычеркнула бывшего мужа из своей жизни. "Для меня этого человека не существует с 11 декабря (день, когда Грачев совершил преступление – прим. ред.)", – добавила Маргарита.

Девушка по-прежнему боится, что однажды Дмитрий вернется и решит отомстить. Наказание длиной в 14 лет дает ей надежду, что этим опасениям не суждено сбыться. "Такой приговор дает хоть какую-то надежность, потому что сотрудники правоохранительных органов нас не защищают", – отметила потерпевшая.

В будущем Маргарита планирует рассказать детям о том, что с ней случилось. Однако пока она не знает, как преподнести информацию, которая может отразиться на их психике. Кроме того, женщина не исключает, что переедет, но сообщать новое место жительства она точно не станет.

Ранее Дмитрий Грачев заявил о намерении обжаловать приговор суда, вынесенный 15 ноября.

Изначально гособвинение просило посадить Грачева на 17 лет, однако суд ограничился лишь 14 годами заключения. Прокурор счел Грачева виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, похищении и угрозе убийством. При этом сам мужчина признал свою вину лишь частично.

Сторона потерпевшей также заявила иск к Грачеву на сумму 8,2 миллиона рублей для возмещения морального вреда. Суд удовлетворил просьбу адвокатов частично: Грачев должен возместить моральный ущерб в размере двух миллионов рублей.

На состоявшихся ранее судебных прениях Маргарита Грачева назвала своего экс-супруга жестоким и циничным человеком. Она просила избрать для него максимальное наказание.

В декабре 2017 года Дмитрий похитил Маргариту и вывез ее в лес. Он отрубил ей кисти рук, а затем сам отвез ее в больницу. Мужчина заранее готовился к совершению преступления: купил топор, пластиковые стяжки и медицинские жгуты. Передав Маргариту врачам, Грачев обратился в полицию. Защитники женщины убеждены, что он сделал это, чтобы уменьшить возможный срок заключения.

Медики спасли левую кисть женщины. Теперь на протяжении нескольких лет ей придется разрабатывать пришитую конечность. А вместо правой руки Маргарита получила бионический протез.

В интервью телеканалу Москва 24 женщина рассказала, как живет после случившегося, о чем мечтает и как говорит с детьми о произошедшем.