"Гром среди ясного неба": как в Серпухове разыгралась драма из-за ревности мужа

Житель подмосковного Серпухова из ревности отрубил своей супруге Маргарите Грачевой кисти обеих рук. Одну руку врачам восстановить не удалось. Пока они не делают прогнозов, поскольку реконструкция кистей – сложнейшая операция. Срастутся ли ткани, станет понятно через несколько дней. Сложность также заключалась в том, что кисти не сразу попали к медикам. Их пришлось искать в лесу, куда отвез ее муж – 26-летний Дмитрий Грачев.

По словам матери пострадавшей Ирины Шейкиной, Дмитрий и Маргарита состоят в браке пять лет, передает телеканал Москва 24. Муж часто мучил ее дочь ревностью, и та решила уйти от него. Неделю до случившегося они не жили вместе.

А в день происшествия супруги отвезли сыновей в детский сад. Потом Дмитрий под предлогом того, что подвезет жену на работу, заманил ее в лес – примерно в километре от деревни Глазово. Сделал он это, чтобы добиться от супруги признания в измене. Там топором муж отрубил ей кисти обеих рук.

Операция по их восстановлению длилась десять часов. Маргарите пришили кисть левой руки, на которой остался невредимым лишь мизинец. Правую кисть спасти не вышло.

В больнице Маргарита заявила, что руки отрубил ей муж. Его сразу задержали. Мужчина ничего не отрицал: он лишь сказал, что совершил глупость, и это "мягко сказано". Задержанный сообщил, что пришел к полицейским сам. В чем причина, он говорить не захотел. Ранее Дмитрий судим не был.

Как рассказал врач-хирург городской клинической больницы имени Жадкевича Глеб Руды, сохранить конечность было главной задачей, и ее медики выполнили. Он пояснил, что сосуды были повреждены на нескольких уровнях. Таким образом, травмированы были и сосуды, и кости – это серьезные повреждения. Специалист назвал операцию неординарной и тяжелой. Приживется кисть или нет, узнают через пять–семь дней.

Друзья и знакомые пары утверждают, что супруг ревновал жену всегда. Но Грачевы тем не менее производили впечатление благополучной и счастливой семьи.

Друг семьи Елена Бирюлина подчеркнула, что все находятся в шоковом состоянии и не могут поверить в произошедшее. Она сама знает семью давно и никогда бы не подумала, что Дмитрий способен на такое, однако признала, что он был патологическим ревнивцем. Однако со стопроцентной уверенностью Елена утверждает, что Маргарита никогда не давала мужу поводов: с двумя детьми ей было некогда не то что гулять, а даже посмотреть в зеркало. По мнению Елены, жили супруги идеально, судя по фотографиям. "Для меня это гром среди ясного неба!" – заключила Бирюлина.

Ближайшие два месяца Дмитрий Грачев проведет за решеткой. Ему грозит до 15 лет тюрьмы по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Маргарите предстоит долгое лечение и реабилитация. Двое сыновей сейчас находятся с бабушкой – матерью потерпевшей.