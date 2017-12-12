Житель Серпухова отрубил жене кисти рук из ревности

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Житель подмосковного Серпухова из ревности отрубил жене кисти рук. Об этом этом сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД.

По данным следствия, 26-летний местный житель, приревновав свою супругу, вывез ее в лесной массив рядом с деревней Скрылья. Там он достал топор и отрубил ей руки. После этого он отвез пострадавшую в больницу и в тот же день пришел в отделение полиции с повинной.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По этой статье ему грозит до 15 лет тюрьмы.