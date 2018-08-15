СК попросил оставить Серебренникова под домашним арестом

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Следственный комитет попросил Мосгорсуд продлить срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому по делу о хищениях в "Седьмой студии", сообщает РИА Новости. Суд рассмотрит ходатайство следствия 16 августа.

По данным следователей, в 2011 году Серебренников разработал проект "Платформа". В 2011-2014 годы Минкультуры России выделило проекту более 214 миллионов рублей. Для этого проекта обвиняемый создал "Седьмую студию". Следствие полагает, что Малобродский, Воронова и Масляева завышали данные о количестве и стоимости мероприятий.

По решению суда, Серебренников пробудет под домашним арестом до 22 августа.