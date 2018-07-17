Серебренников ознакомится с материалами дела до 1 сентября

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Режиссер Кирилл Серебренников должен ознакомиться с материалами дела до 1 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Такое решение принял судья Басманного районного суда Москвы Артур Карпов. Следователь на заседании заявил, что Серебренников и его адвокат намеренно "затягивают процесс". Он отметил, что подсудимый "не соблюдал график ознакомления с материалами дела и злоупотреблял своими правами", и попросил сократить срок ознакомления с делом до 19 июля. Прокурор, в свою очередь, предложил сократить срок до 19 сентября.
18 июля Басманный суд рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста режиссеру.
Всем фигурантам дела "Седьмой студии" уже предъявили обвинение в окончательной редакции. По данным следователей, в 2011 году Серебренников разработал проект "Платформа". В 2011–2014 годы Минкультуры России выделило проекту более 214 миллионов рублей. Для этого проекта Серебренников создал "Седьмую студию".
Следствие полагает, что Малобродский, Воронова и Масляева завышали данные о количестве и стоимости мероприятий.
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