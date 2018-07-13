Следствие попросило продлить домашний арест Серебренникова до конца августа

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Басманный суд Москвы в ближайшую среду, 18 июля, рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову по делу о хищении бюджетных средств, сообщили в пресс-службе суда.

"В Басманный суд поступило ходатайство следствия о продлении Серебренникову меры пресечения в виде домашнего ареста до 22 августа", – цитирует ТАСС представителя инстанции.

Ранее Басманный суд продлил срок домашнего ареста Серебренникову до 19 июля. Меру пресечения продлили также Софье Апфельбаум, продюсеру Юрию Итину и бухгалтеру Нине Масляевой. Продюсеру Алексею Малобродскому из-за состояния здоровья изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Всем фигурантам дела "Седьмой студии" предъявили обвинение в окончательной редакции. Минкультуры России, как потерпевшая сторона, заявило иск о возмещении ущерба ко всем обвиняемым на сумму 133 миллиона рублей.

Согласно данным следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. В 2011–2014 годы Минкультуры России выделило проекту более 214 миллионов рублей из федерального бюджета, для реализации которого Серебренников создал "Седьмую студию". По указаниям Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева каждый год заведомо завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий. Эту информацию они передавали в Минкультуры для отчетности.