Суд рассмотрит смягчение приговора двум активисткам "Нового величия" 16 августа

15 августа, 15:30
Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей
Дорогомиловский суд столицы назначил рассмотрение ходатайства следствия о смягчении меры пресечения двум активисткам неформальной организации "Новое величие" Анне Павликовой и Марии Дубовик на 16 августа, сообщил адвокат Максим Пашков.
"Мне позвонил следователь и сообщил, что завтра в Дорогомиловском суде Москвы будет рассматриваться ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Павликовой и Дубовик", – цитирует Пашкова ТАСС. Ранее сообщалось, что ходатайство следствия не поступало в суд.
"Ходатайство рассматривается сразу после его поступления в суд, в настоящее время таких ходатайств в суде не зарегистрировано", – сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.
Пашков сообщал, что следствие просит отпустить фигуранток дела под домашний арест.
Девять активистов движения "Новое величие" были арестованы в марте текущего года в Москве, их обвиняют в организации экстремистского сообщества. По данным следствия, подозреваемые в начале декабря прошлого года объединились в движение "Новое величие". Чтобы вовлечь в организацию новых участников, были созданы группы в соцсети "ВКонтакте" и мессенджере Telegram. Согласно заключению специалиста, тексты, размещенные в интернете, пропагандируют и оправдывают насилие.
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