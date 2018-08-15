СК попросит суд перевести под домашний арест двух активисток "Нового величия"

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Следствие 16 августа попросит суд изменить меру пресечения фигуранткам дела об экстремистской организации "Новое величие" – Анне Павликовой и Марии Дубовик с заключения под стражу на домашний арест, сообщает пресс-служба СКР.

"Это решение принято с учетом данных о личностях и отсутствием оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей", – говорится в заявлении.

В марте были арестованы девять активистов движения "Новое величие". Их обвинили в организации экстремистского сообщества.

Активисты обвинения отвергают. По их словам, движение возглавляли внедренные сотрудники правоохранительных органов, которые пытались спровоцировать людей на правонарушения.

На данный момент четверо фигурантов дела содержатся под домашним арестом, трое, в том числе 18-летняя Павликова и 19-летняя Дубовик, – в СИЗО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле держат на контроле дело Павликовой, однако сейчас идет судебный процесс, в который Владимир Путин вмешиваться не может.