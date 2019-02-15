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18:38

По делу Арашуковых задержан еще один человек

суды

18:38

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов задержан по подозрению в мошенничестве по делу Арашуковых. Об этом сообщает источник ТАСС в силовых структурах Дагестана.

"Задержан заместитель гендиректора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов, обыски проводились по местам его жительства и работы. Обыск был также у начальника отдела метрологии", – сообщили агентству источники.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Ранее стало известно, что сенатор Рауф Арашуков заплатил за два заказных убийства 1,5 миллиона рублей. Его считают причастным к убийствам зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году.
Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации.

Его еще подозревают в причастности к хищению природного газа. В тот же день он был помещен под стражу до 30 марта.

Также по делу Арашукова проходят еще семь человек – его высокопоставленные родственники и знакомые из газовых предприятий Северного Кавказа.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что после ареста представителя Карачаево-Черкесии в Совфеде не осталось сенаторов с сомнительным прошлым.

суды

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