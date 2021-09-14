Портал Booking.com оспорил в суде штраф со стороны ФАС России

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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление голландской компании Booking.com B.V. об апелляции по делу о штрафе в 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Взыскание было наложено Федеральной антимонопольной службой (ФАС) за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов.

Заявление Booking.com поступило в суд и зарегистрировано, однако пока не принято к рассмотрению.

В августе 2021 года Арбитражный суд Москвы признал, что Booking.com незаконно навязывает отелям паритет цен. Данная схема подразумевает, что гостиницы обязаны поддерживать во всех каналах продаж такую же стоимость и данные, что и на портале.