Захвативший отделение Альфа-Банка в Москве признан невменяемым

18:43
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Алексей Барышников, захвативший отделение Альфа-Банка признан невменяемым. Соответствующее заключение сделали эксперты из института судебной психиатрии имени В. П. Сербского. Об этом рассказал адвокат Барышникова Максим Кичигин, передает ТАСС.
"Подтверждаю, что мой подзащитный Алексей Барышников экспертами из института имени Сербского признан невменяемым. Суд может освободить его от уголовной ответственности, отправив на принудительное лечение", – отметил адвокат.
Он добавил, что материалы дела Барышникова будут направлены в прокуратуру в ближайшее время.
Инцидент произошел 23 мая. Тогда Алексей Барышников ворвался в отделение Альфа-Банка на Земляном Валу, заявив об угрозе взрыва. Мужчина взял в заложники сотрудников организации, а также требовал встречи с Ольгой Бузовой.
После задержания мужчина признал свою вину. На вопрос о целях своего поступка он ответил, что хотел узнать правду. Когда его попросили пояснить это, он сказал, что хотел бы понять, что с ним происходит.
По версии следствия, в момент происшествия мужчина находился в неадекватном состоянии, при этом у него не было никакого взрывного устройства. 34-летний уроженец Нижневартовска ранее был судим за угон и грабеж.
Барышникову предъявили обвинение по статье 206 УК РФ ("Захват заложника").
Захватившего отделение Альфа-Банка в Москве признали невменяемым
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