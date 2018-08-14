Полковник Захарченко не признал вину в суде

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Бывший заместитель начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрий Захарченко не признал вину на первом заседании по существу в Пресненском суде, сообщает Агентство "Москва".

"Предъявленные обвинения мне не понятны. Они основаны на предположениях", – сказал Захарченко. Обвиняемый отметил, что будет давать развернутые показания после того, как выступят все свидетели обвинения.

Захарченко обвиняют в получении двух взяток и воспрепятствовании производству предварительного расследования. 2 августа Пресненский суд столицы продлил на шесть месяцев его арест. Заседание проходило в закрытом режиме.

Мосгорсуд ранее отклонил все кассационные жалобы на конфискацию имущества полковника Захарченко. Уточняется, что полковник и его родственники подали в общей сложности 11 жалоб.