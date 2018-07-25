Мосгорсуд отклонил жалобы на конфискацию миллиардов полковника Захарченко

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Мосгорсуд отклонил все кассационные жалобы на конфискацию имущества полковника Дмитрия Захарченко.

"Судья отказалась передавать на рассмотрение в президиум последние три жалобы, поданные на это решение", – цитирует сообщение пресс-службы суда РИА Новости.

Уточняется, что полковник и его родственники подали в общей сложности 11 жалоб. Ранее суд принял решение по восьми из них, а теперь изучил три последние.

12 июля стало известно, что девять миллиардов рублей полковника Захарченко перечислили в бюджет страны по решению Никулинского районного суда Москвы. В начале июня изъятые деньги утратили статус вещдока, их впоследствии перевели на единый счет Федерального казначейства. При этом адвокаты Захарченко назвали изъятие имущества полковника до вынесения приговора по делу о коррупции "правовым беспределом".

Кроме того, в конце мая Московский городской суд продлил арест Захарченко до 8 августа.