Мосгорсуд отклонил жалобы на конфискацию миллиардов полковника Захарченко

25 июля, 19:05
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Мосгорсуд отклонил все кассационные жалобы на конфискацию имущества полковника Дмитрия Захарченко.
"Судья отказалась передавать на рассмотрение в президиум последние три жалобы, поданные на это решение", – цитирует сообщение пресс-службы суда РИА Новости.
Уточняется, что полковник и его родственники подали в общей сложности 11 жалоб. Ранее суд принял решение по восьми из них, а теперь изучил три последние.
12 июля стало известно, что девять миллиардов рублей полковника Захарченко перечислили в бюджет страны по решению Никулинского районного суда Москвы. В начале июня изъятые деньги утратили статус вещдока, их впоследствии перевели на единый счет Федерального казначейства. При этом адвокаты Захарченко назвали изъятие имущества полковника до вынесения приговора по делу о коррупции "правовым беспределом".
Кроме того, в конце мая Московский городской суд продлил арест Захарченко до 8 августа.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: