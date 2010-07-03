Капитан задержанного в Крыму украинского судна оштрафован

Балаклавский районный суд Севастополя приговорил капитана задержанного за незаконный промысел украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого к штрафу в 550 тысяч рублей. Новицкий освобожден, сообщает пресс-служба суда.
"Суд назначил наказание в виде штрафа 550 тысяч рублей. В связи с тем, что он ранее содержался под стражей, от назначенного наказания освобожден. Подписка о невыезде отменена. В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскано около 440 тысяч рублей", – сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
В ноябре 2018 года украинские моряки с судна "ЯМК-0041" вышли из СИЗО № 1 Симферополя. В тот момент для капитана "ЯМК-0041" Виктора Новицкого и еще двух моряков изменили меру пресечения на подписку о невыезде.
25 марта прошлого года судно "Норд" задержали пограничники Украины. Был арестован капитан по обвинению в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины". В конце августа 2018 года дело было закрыто. При этом моряков не выпустили за пределы страны в силу наличия у них паспортов граждан РФ.
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