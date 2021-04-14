Суд не стал отправлять в СИЗО экс-владельца фабрики "Меньшевик"

Фото: пресс-служба Пресненского суда

Суд в Москве не стал арестовывать экс-директора кондитерской фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова по новому делу о покушении на убийство, назначив ему запрет определенных действий сроком на два месяца.

"Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аверьянова И. И., судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 12 июня", – заявила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

В рамках избранной меры пресечения Аверьянову будет запрещено без письменного разрешения следователя покидать свой дом с 18:00 до 10:00, получать отправления, пользоваться телефоном и интернетом, контактировать с потерпевшими и свидетелями по данному делу.

Илья Аверьянов обвинялся в убийстве охранника предприятия в 2017 году, совершенном для воспрепятствования работе судебных приставов.

По версии следствия, 27 декабря 2017 года Аверьянов, не желая допускать приставов на территорию фабрики, выстрелил из охотничьего карабина. От полученного ранения охранник, сопровождавший представителей коммерческой организации, скончался на месте.

Кроме того, следователи заявляли, что в 2016 году Аверьянов в ходе ссоры нанес мужчине телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Дело Аверьянова слушалось в феврале 2020 года с участием коллегии присяжных, которая признала его невиновным. Он был освобожден в зале суда.