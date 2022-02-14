Суд оставил под стражей главврача больницы при "Матросской Тишине"

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Пресненского районного суда

Мосгорсуд оставил под стражей главврача больницы СИЗО "Матросская Тишина" Александра Кравченко, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий.

"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты – без удовлетворения", – приводит сообщение суда ТАСС.

20 января Пресненский суд Москвы заключил под стражу Александра Кравченко до 18 марта 2022 года.

Главный врач СИЗО "Матросская Тишина" был задержан в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Позже ему предъявили обвинение в получении взяток за ложные диагнозы арестованным и осужденным для их освобождения из-под стражи.

По версии следствия, с 2020 по 2021 год обвиняемый получил от арестованных и осужденных деньги за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты незаконные решения о наличии тяжелых болезней. Ложные диагнозы являлись основанием для освобождения от наказания и содержания под стражей.

Вину в совершении данных преступлений Кравченко не признает.

