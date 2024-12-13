Суд вынес приговор фигурантам дела об аферах при постройке бункеров для МО РФ

Фото: 123RF/armmypicca

Второй Западный окружной военный суд приговорил экс-замгендиректора ООО "Атлас" Дмитрия Пипко и бывшего гендиректора ООО "М-Строй" Андрея Епифанцева к 7 и 3 годам колонии общего режима соответственно по делу о хищениях при выполнении госконтракта по строительству секретных бункеров для Минобороны России, передает ТАСС.

Также суд взыскал с Пипко 75 миллионов рублей по иску главного управления обустройства войск и более 1,8 миллиарда рублей с обоих фигурантов по иску МО РФ. Имущество осужденных стоимостью порядка 50 миллионов рублей оставлено под арестом. Время, проведенное под стражей и домашним арестом в ходе следствия и суда, засчитано мужчинам в срок отбывания наказания.

Во время прения сторон прокурор запросил Пипко 11 лет лишения свободы со штрафом в размере одного миллиона рублей и лишением звания майора, а ветерану боевых действий в Сирии Епифанцеву – 6 лет колонии со штрафом 800 тысяч рублей. Фигуранты частично признали вину и частично возместили ущерб, заявленный в иске потерпевшей стороны в лице МО РФ.

Суд установил, что Пипко и Епифанцев завышали объем и цены на материалы и оборудование, которых на самом деле не было – они существовали лишь по документам. В период с 2020 по 2021 год следователи находили и добавляли в обвинение новые эпизоды.

В течение шести месяцев во время процесса были заслушаны показания свидетелей и озвучены результаты экспертиз, согласно которым мужчины уничтожали улики и вывезли из своих организаций и фирм все серверы. Более того, перед задержанием Пипко уничтожил три мобильных телефона в микроволновой печи.

Ранее российское министерство обороны подало иск на 57,5 миллиона рублей к ОАО "Владимирский завод "Электроприбор". Предприятие производит средства для борьбы с беспилотниками. Сторона истца считает, что ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные контрактом. Другие подробности дела не раскрываются.