Певца Александра Ермака приговорили к 12 годам колонии за убийство

Савеловский районный суд Москвы приговорил певца Александра Ермака (настоящее имя Александр Чураков) к 12 годам колонии строгого режима за убийство человека.

Суд признал его виновным в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) и краже с причинением значительного ущерба (часть 2 статьи 158), передает ТАСС.

Суд установил, что в ночь на 24 августа 2017 года Чураков не менее 29 раз ударил ножом своего знакомого при распитии спиртных напитков в квартире на Хорошевском шоссе. Затем Чураков похитил бытовую технику почти на сто тысяч рублей. Спустя неделю подозреваемый был задержан.

Александр Ермак возглавляет группу "Александрит", ранее был депутатом Мосгордумы. В официальной группе певца во "ВКонтакте" состоят более 18 тысяч человек.