Певца Александра Ермака приговорили к 12 годам колонии за убийство

13 декабря, 19:15
Фото: vk.com/alexanderermak
Савеловский районный суд Москвы приговорил певца Александра Ермака (настоящее имя Александр Чураков) к 12 годам колонии строгого режима за убийство человека.
Суд признал его виновным в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) и краже с причинением значительного ущерба (часть 2 статьи 158), передает ТАСС.
Суд установил, что в ночь на 24 августа 2017 года Чураков не менее 29 раз ударил ножом своего знакомого при распитии спиртных напитков в квартире на Хорошевском шоссе. Затем Чураков похитил бытовую технику почти на сто тысяч рублей. Спустя неделю подозреваемый был задержан.
Александр Ермак возглавляет группу "Александрит", ранее был депутатом Мосгордумы. В официальной группе певца во "ВКонтакте" состоят более 18 тысяч человек.
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