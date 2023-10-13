Стали известны подробности убийства расчлененной женщины на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Подозреваемый в убийстве и расчленении женщины на северо-западе Москвы совершил преступление в ходе пьяной ссоры, отмечается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Признавший вину 60-летний мужчина рассказал, что 23 сентября к нему в квартиру на улице Фабрициуса в Южном Тушине пришла его 62-летняя знакомая. Они начали распивать спиртные напитки. Однако встречу прервала ссора, в ходе которой он нанес женщине около 5 ударов стамеской.

Когда мужчина понял, что его знакомая погибла, он перетащил тело в ванную, а затем взял нож и две ручные пилы. Далее он расчленил тело, разложив останки по пакетам. Потом он покинул квартиру и уехал в подмосковный Сергиев Посад, где его и задержали правоохранители, уточняют в прокуратуре.

По информации СМИ, погибшая часто выпивала вместе с мужчиной и была давно с ним знакома. Соседи указывают, что мужчина часто выпивал и не всегда вел себя адекватно, позволяя себе в состоянии опьянения избивать знакомых женщин.

Мужчине уже предъявили обвинение по статье 105 УК РФ ("Убийство") и заключили под стражу. Тело погибшей обнаружили 11 октября в квартире обвиняемого. Рядом нашли и орудие убийства. На следующий день мужчину задержали.