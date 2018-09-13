Арест бывшему замглавы ФСИН Коршунову продлили до 13 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон

Арест бывшему заместителю главы Федеральной службы исполнения наказаний Олегу Коршунову продлили еще на три месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Линникова.

Решение о продлении заключения Коршунова до 13 декабря вынес Мосгорсуд. Остальные фигуранты дела – сотрудник ФСИН Алексей Данилов и замначальника финансово-экономического управления службы Светлана Алексеева – сейчас также находятся под арестом.

По версии следствия, в 2015-2016 годах Коршунов заключил два госконтракта на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Ущерб от этих договоров оценили более чем в 160 миллионов рублей.

Сейчас против Коршунова расследуется шесть уголовных дел, в том числе три по статье "Мошенничество". Еще одно дело возбуждено против замглавы ФСИН о растрате при закупках сахара, другое – о злоупотреблении полномочиями во время строительства следственного изолятора в Крыму, а еще одно – о получении взятки.

Свою вину по этим делам признала только предпринимательница Марина Дюкова, заключившая сделку со следствием. Остальные фигуранты вину не признали.