Арест бывшему замглавы ФСИН Коршунову продлили до 13 декабря

13 сентября 2018, 11:37
Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон
Арест бывшему заместителю главы Федеральной службы исполнения наказаний Олегу Коршунову продлили еще на три месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Линникова.
Решение о продлении заключения Коршунова до 13 декабря вынес Мосгорсуд. Остальные фигуранты дела – сотрудник ФСИН Алексей Данилов и замначальника финансово-экономического управления службы Светлана Алексеева – сейчас также находятся под арестом.
По версии следствия, в 2015-2016 годах Коршунов заключил два госконтракта на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Ущерб от этих договоров оценили более чем в 160 миллионов рублей.
Сейчас против Коршунова расследуется шесть уголовных дел, в том числе три по статье "Мошенничество". Еще одно дело возбуждено против замглавы ФСИН о растрате при закупках сахара, другое – о злоупотреблении полномочиями во время строительства следственного изолятора в Крыму, а еще одно – о получении взятки.
Свою вину по этим делам признала только предпринимательница Марина Дюкова, заключившая сделку со следствием. Остальные фигуранты вину не признали.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: