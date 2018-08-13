В Турции арестован еще один обвиняемый по делу об убийстве посла РФ

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В Турции решением суда арестован еще один фигурант дела об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова, сообщает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Под стражу взяли Айше Согут, супругу одного из контактных лиц убийцы Карлова Мевлюта Мерта Алтынташа.

В конце июля в Турции в рамках расследования убийства дипломата задержали бывшего полицейского. Суд признал его виновным в причастности к деятельности террористической организации.

Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника".

Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ. Его ликвидировали на месте.