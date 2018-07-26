В Турции задержали еще одного экс-полицейского по делу об убийстве посла РФ

26 июля, 19:35
В Турции задержали еще одного бывшего полицейского в рамках расследования убийства посла РФ Андрея Карлова, сообщает агентство Anadolu.
В середине июля был задержан другой экс-сотрудник полиции. Суд признал его виновным в причастности к деятельности террористической организации.
Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был убит на месте.
Всего по делу об убийстве Карлова арестовали семь человек, трое из которых бывшие полицейские. Власти Турции считают, что убийство организовала организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO.
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