Суд арестовал акциониста Крисевича на два месяца после инцидента на Красной площади

Фото: пресс-служба Таганского суда

Таганский районный суд Москва арестовал акциониста Павла Крисевича по делу о хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил избрать Крисевичу Павлу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", – говорится в сообщении.

Художник-акционист Павел Крисевич попытался устроить стрельбу на Красной площади в Москве, однако был остановлен сотрудниками правоохранительных органов. Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Адвокат мужчины Сергей Тельнов, комментируя инцидент, заявил, что не знает, откуда у его подзащитного пистолет и какой он модели. После задержания Крисевича доставили в ОВД по району Китай-город.

В ноябре 2020 года Крисевич был арестован на 15 суток после инсценировки собственного распятия на Лубянке напротив здания ФСБ в центре столицы.

