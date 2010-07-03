Зверев счел несправедливым решение суда

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Стилист Сергей Зверев прокомментировал решение Тверского суда Москвы, оштрафовавшего его после нарушения правил одиночного пикета в ходе акции протеста на Красной площади.

По его мнению, это решение было несправедливым. "Так же считает и народ. Мы будем его [решение. – Прим. Москвы 24] дальше оспаривать", – цитирует Зверева RT.

Он напомнил, что родился в поселке Култук – там, где собирались строить завод. Стилист объяснил, что, поскольку он с Байкала, эта тема не могла пройти мимо него.

"Это совершенно нормально, не какой-то подвиг. Как мы узнали, строят этот завод незаконно, люди кричали об этом два года, их никто не слышал, и я вышел с пикетом у Кремля", – заключил Зверев.

Шоумен выступал против строительства завода по розливу питьевой воды на озере Байкал. Суд счел, что акция Зверева прошла в запрещенной зоне возле Кремля, и оштрафовал на 15 тысяч рублей.

Адвокат стилиста ходатайствовал о прекращении дела из-за отсутствия состава преступления. Юрист отмечал, что границы, прилегающие к территории резиденции президента, возле которой состоялся пикет, не были утверждены в установленном порядке.

Построить завод, который будет разливать бутилированную воду, планировали в 2021 году. Однако проект приостановили по решению суда.