Суд назначил 5 лет колонии Кагарлицкому по делу об оправдании терроризма

Фото: ТАСС/Наталия Казаковцева (Борис Кагарлицкий признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов)

Апелляционный военный суд в Подмосковье ужесточил приговор по делу об оправдании терроризма в отношении социолога и публициста Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) и назначил ему 5 лет колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, приговор был ужесточен по просьбе гособвинения, которое требовало заключить под стражу социолога на 5,5 года. Защита же просила оставить решение суда без изменений, добавив, что назначенный ранее штраф уже погашен. Кроме того, суд запретил ему осуществлять администрирование сайтов на протяжении двух лет.

"Я всегда выступал и выступаю против терроризма. Я считаю, что говорить о проблемах – это мой долг как ученого. В моих выступлениях никогда не было намерения нанести какой-либо вред стране", – указал Кагарлицкий в суде.

Социолога арестовали в зале суда. Слушание состоялось в закрытом военном городке Власихе. За судебным процессом журналисты наблюдали по организованной в здании КПП трансляции.

В июле 2023-го на Кагарлицкого завели уголовное дело по статье "Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет". Причиной для этого стал пост социолога о теракте на Керченском мосту в 2022 году.

Спустя время Сыктывкарский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

После Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре 12 декабря назначил наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей после того, как признал социолога виновным в публичных призывах к терроризму. Тогда его освободили из-под стражи в зале суда.



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