Обвиняемый по делу о гибели женщины под колесами электробуса у Киевского вокзала арестован

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Дорогомиловский районный суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве женщины на площади Киевского вокзала в Москве, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

"Суд с учетом позиции прокуратуры избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Вечером 10 октября молодой человек недалеко от остановки около площади Киевского вокзала толкнул женщину, которая упала на проезжую часть и попала под электробус. Впоследствии от полученных травм женщина скончалась.

