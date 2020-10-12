Суд оставил в СИЗО рэпера, сбившего пешеходов в центре столицы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Законность ареста рэпера Эльмина Гулиева, устроившего ДТП и сбившего пешеходов на Остоженке, признал Московский городской суд.

"Мосгорсуд признал законным постановление Таганского районного суда от 23 сентября об аресте Гулиева", – сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ранее Таганский суд постановил арестовать Гулиева. После оглашения решения защита Гулиева объявила об обжаловании данной меры пресечения.

ДТП произошло в центре столицы. Два автомобиля столкнулись, в результате чего одна из машин вылетела на тротуар и сбила прохожих. Сообщалось, что пострадали не менее трех человек.

В одном из автомобилей оказался рэпер Гулиев. Музыкант признал вину, однако сообщил, что не употреблял алкоголь перед тем, как сесть в машину. В то же время он уточнил, что принимал обезболивающее, поскольку у него диагностирован остеохондроз.

Экспертиза установила, что Гулиев находился в состоянии наркотического опьянения во время ДТП. Также стало известно, что ранее он был судим и получил условный срок по статье 161 УК РФ ("Грабеж").