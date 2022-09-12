Мосгорсуд приговорил мужчину, убившей женщину в Яузском парке, к 20 годам тюрьмы

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Мосгорсуд приговорил Сирожиддина Акрамова к 20 годам лишения свободы за убийство и попытку изнасилования женщины в Яузском парке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу суда.

"Мосгорсуд вынес обвинительный приговор в отношении Сирожиддина Акрамова за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 131 УК РФ ("Попытка изнасилования"), частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), назначив в виде наказания 20 лет колонии строгого режима", – передали в пресс-службе.

Ранее суд взял под стражу Акрамова на два месяца по обвинению в убийстве и попытке изнасилования девушки в московском парке. Заседание организовали в закрытом формате.

Отмечалось, что злоумышленник прибыл на заработки в столицу из Средней Азии. Недалеко от места преступления Акрамов делал ремонт. Он напал на 32-летнюю женщину и задушил ее. Его обнаружил очевидец, после чего мужчина спрыгнул в реку и переплыл ее. У убитой остались несовершеннолетние дети.