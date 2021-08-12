СК возбудил дело после поджога дома с запертыми внутри двумя пенсионерами в ТиНАО

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении злоумышленников, которые подожгли здание, в котором находились пожилые брат и сестра. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По предварительным данным, 11 августа несколько человек в ТиНАО заперли в одном из домов двух пенсионеров, после чего совершили поджог. В результате пожара женщина скончалась на месте.

Мужчина сумел выбраться из горящего дома, на данный момент он госпитализирован и находится под наблюдением врачей.

В настоящее время следователи устанавливают личности преступников и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее пожар, в результате которого погибли несколько людей, произошел в частном доме в Смоленской области. Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров.

По данным экстренных служб, жертвами происшествия стали шесть человек, в том числе пять детей. Всего в помещении было восемь человек.