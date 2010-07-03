Суд арестовал Костенка по делу об участии в беспорядках в Москве

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Басманный районный суд Москвы арестовал члена партии "Яблоко" Валерия Костенка по обвинению в участии в массовых беспорядках после несогласованной акции протеста в столице 27 июля.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал В. Костенка", – передает сообщение Агентство "Москва".

Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 212 УК РФ "Участие в массовых беспорядках".

В субботу, 10 августа, 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.