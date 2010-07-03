Суд счел неэффективной организацию расследования дела против Пирумова

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Фото: Агентство Москва/Андрей Никеричев
Мосгорсуд признал неэффективным организацию предварительного расследования уголовного дела о мошенничестве на 450 миллионов рублей при строительстве новых корпусов Эрмитажа. Главным фигурантом этого дела является бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов.
"Отказывая в удовлетворении ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Григория Пирумова и Никиты Колесникова, суд учел длительные сроки нахождения их под стражей, данные об обвиняемых – Пирумов и Колесников имеют место жительства и регистрации в Москве и области, до задержания были трудоустроены, характеризуются положительно, на их иждивении малолетние дети. Также суд отметил неэффективную организацию предварительного следствия, к примеру, уголовное дело возбуждено 16 мая 2018 года, тогда как лингвистическая судебная экспертиза, результаты которой еще не получены, назначена лишь 28 января 2019 года, и иные основания, приведенные в постановлении суда", – передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.
Также суд указал, что отсутствуют существенные основания для применения меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд перевел Пирумова из СИЗО под домашний арест до 16 ноября.
7 августа Преображенский суд Москвы условно-досрочно освободил Пирумова от наказания. В суде Пирумов попросил учесть его семейное положение и положительные характеристики, а также отметил, что выплатил штраф и возместил ущерб министерству культуры.
Бывший заместитель министра пробудет в СИЗО до 15 сентября, так как решение об УДО еще не вступило в силу.
Три года назад Григория Пирумова задержали по "делу реставраторов". По версии следствия, он организовал и возглавил преступную группу для хищения государственных средств, выделенных на реставрацию памятников культуры, среди которых Новодевичий и Иоанно-Предтеченский монастыри в Москве, главный дом усадьбы фабриканта Асеева в Рассказове, башня "Крон-Принц" в Калининграде. Ущерб оценивается в 164 миллиона рублей, Пирумов признал вину.
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