Жителя Удмуртии приговорили к 17 годам колонии за сексуальное насилие над мальчиками

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В Удмуртии 51-летнего жителя приговорили к 17 годам лишения свободы по обвинению в сексуальном насилии над пятью несовершеннолетними мальчиками. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Возраст жертв мужчины составлял от 11 до 14 лет. Он знакомился с ними в торговых центрах и игровых клубах, предлагая сладости, после чего совершал действия сексуального характера.

Дети не рассказывали родителям о случившемся. Сотрудники полиции установили факты насилия в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Выяснилось, что обвиняемый ранее уже был судим за совершение аналогичных преступлений.

В ходе судебного процесса мужчина признал вину частично. Его приговорили к 17 годам заключения с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Ранее правоохранители задержали фигуранта по уголовному делу об изнасиловании девушки в Зеленограде. 9 апреля пьяный мужчина 1981 года рождения изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении знакомой. Девушке удалось убежать и вызвать сотрудников полиции.

