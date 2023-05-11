Суд вынес приговор подросткам, насиловавшим школьницу в течение года на Кубани

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Суд в Краснодарском крае вынес приговор четырем подросткам за изнасилование 12-летней девочки, которой на момент происшествия было 11 лет. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по региону.

Из материалов дела следует, что подростки в возрасте от 15 до 17 лет в течение года несколько раз насиловали школьницу. Впоследствии девочка рассказала своей маме об этом, после чего женщина обратилась к правоохранителям.

Полиция возбудила уголовное дело и передала его на рассмотрение в суд.

"Приговором суда фигурантам назначено наказание на сроки от 6 лет и 8 месяцев до 7 лет лишения свободы, которое им надлежит отбывать в воспитательной колонии", – сообщили в СК РФ.

В ведомстве добавили, что наказание еще не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали фигуранта по уголовному делу об изнасиловании девушки в Зеленограде. 9 апреля пьяный мужчина 1981 года рождения изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении знакомой. Девушке удалось убежать и вызвать сотрудников полиции.