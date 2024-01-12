Лидера "Левого фронта" Удальцова арестовали по делу об оправдании терроризма

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы арестовал лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма с использованием интернета до 15 февраля. Об этом пишет ТАСС.

"Суд постановил ходатайство следствия об избрании Удальцову меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить", – зачитала решение судья Евгения Николаева.

О том, что в отношении координатора "Левого фронта" возбудили уголовное дело, стало известно 11 января.

Адвокат Удальцова Виолетта Волкова рассказала, что в квартире мужчины провели обыск. У него изъяли гаджеты и электронные носители, а также отвезли на допрос в Следственный комитет, уточнила она.

Позднее стало известно, что российские следователи потребовали арестовать координатора "Левого фронта". Тогда же Волкова уточнила, что ему предъявили обвинение по статье "Оправдание терроризма с использованием интернета".