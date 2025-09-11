В Москве мошенники получили до 14 лет за хищение средств с приложений умерших абонентов

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Бутырский суд Москвы приговорил к лишению свободы на сроки от 6 до 14 лет мошенников, которые украли свыше 50 миллионов рублей с мобильных приложений умерших пользователей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в ЦОС ФСБ РФ.

Преступная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками ФСБ и МВД. Мошенники, среди которых были и в том числе представители сотовых операторов и банков, получали доступ к базам данных, чтобы узнать даты смерти абонентов, после чего перевыпускали их сим-карты. Таким образом они получали доступ к мобильным приложениям жертв.

Против них было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК России. Помимо тюремного заключения, им назначили штрафы от 250 тысяч до 400 тысяч рублей.

Ранее правоохранители задержали в Зеленограде курьера мошенников, выдававшего себя за актера из Индии. Злоумышленники создали в мессенджере аккаунт под именем индийского актера и связались с 52-летней жительницей Зеленограда.

Женщине объяснили, что общение происходит через переводчика. В ходе переписки "актер" сообщил о своем скором приезде в Москву, но для перелета попросил перевести ему деньги, которые заберет курьер. Заподозрив обман, москвичка обратилась в полицию. В отношении аферистов возбуждено уголовное дело.