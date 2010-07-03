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00:47

Арестованы пятеро подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

суды

00:47

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Фото: скриншот телеканала Москва 24

Черемушкинский районный суд Москвы арестовал всех шестерых подозреваемых по делу о драке в парке в Южном Бутове, в результате которой погиб 34-летний мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев, передает Агентство "Москва".

Как сообщила пресс-секретарь суда Ирэна Козаева, в отношении пятерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 августа. Среди арестованных: Фаридун Сафаров, Рустам Аминов, Неъматжон Бобоев, Мирзошавкат Туфолангов и Фируз Сафаров.

Ранее суд избрал аналогичную меру пресечения в отношении еще одного фигуранта дела – Аловадинзода Михроччона.

По данным следствия, в ночь с 7 на 8 июня в одном из парков на юго-западе Москвы мужчина во время прогулки с девушкой сделал замечание компании агрессивных молодых людей. Началась драка. Пострадавший и один нападавший упали с моста в воду. Сергей Чуев скончался от полученных ранений.

Злоумышленники после этого избили девушку погибшего и нескольких свидетелей, которые отдыхали в том же парки и видели драку. Затем нападавшие скрылись. Все шестеро фигурантов в возрасте от 23 до 29 лет подозреваются по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство" и по статье 213 УК РФ "Хулиганство".

суды

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