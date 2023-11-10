Суд освободил по УДО экс-полицейского Коновалова, осужденного по делу Голунова

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Зеленоградский суд столицы условно-досрочно освободил бывшего оперативника УВД по ЗАО столичного главка полиции Дениса Коновалова, осужденного по делу о незаконном преследовании журналиста Ивана Голунова, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство защиты Коновалова. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин сообщил, что журналист поддержал это решение.

"В праздничный день суд удовлетворил ходатайство об УДО Коновалова. Голунов поддержал. Хороший подарок и урок для милиционеров – признал, раскаялся, исправился", – подчеркнул защитник.

В 2021 году суд приговорил Коновалова к пяти годам колонии. Затем Мосгорсуд сократил наказание. Суд также лишил бывшего полицйского званий и запретил занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти, сроком до пяти лет. В июне текущего года суд заменил лишение свободы на принудительные работы.

По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его квартиру. Правоохранители допустили еще несколько процессуальных нарушений.

Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Позже в ходе расследования было установлено, что участие журналиста в совершении преступления доказать невозможно. Обвинения с него были сняты.

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