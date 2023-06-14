Троих осужденных за фабрикацию дела Голунова экс-полицейских выпустят из тюрьмы

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Трое бывших полицейских, которые были осуждены за фальсификацию дела в отношении журналиста Ивана Голунова, выйдут из колонии. Суд заменил им лишение свободы на принудительные работы, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Голунова Сергея Бадамшина.

"Максиму Уметбаеву и Акбару Сергалиеву, которые получили по 7,5 года, а также Денису Коновалову, который был осужден на 4,5 года, суд заменил наказание на альтернативное, а именно на принудительные работы в исправительных центрах ФСИН", – заявил он.

По словам Бадамшина, осужденному на 7,5 года экс-полицейскому Роману Феофанову суд оставил наказание без изменений. Сам Голунов был не против замены наказания у Коновалова, Уметбаева и Сергалиева, но не поддерживал освобождение Феофанова, так как тот не извинился.

В 2021 году суд приговорил Игоря Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, Уметбаева, Феофанова, Сергалиева – к 8 годам колонии, Коновалова – к 5 годам колонии. Затем Мосгорсуд сократил наказание на сроки от 6 до 9 месяцев. Суд также лишил бывших полицейских званий и запретил им занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти, сроком до 5 лет.

По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его квартиру. Правоохранители допустили еще несколько процессуальных нарушений.

Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Позже в ходе расследования было установлено, что участие журналиста в совершении преступления доказать невозможно. Обвинения с него были сняты.

Экс-полицейских по делу Голунова приговорили к срокам от 5 до 12 лет колонии