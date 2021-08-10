Женщина, которую сняли с дерева в столичном парке, арестована на шесть суток

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Экоактивистка Ольга Кузьмина, которая 9 августа залезла на дерево в Бабушкинском парке и отказывалась оттуда спускаться, получила шесть суток ареста за неповиновение полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского суда Москвы.

"Кузьмину признали виновной по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение требованию сотрудника полиции") и назначили шесть суток административного ареста", – заявили в суде.

Накануне женщина забралась на верхушку дерева в парке на улице Менжинского на северо-востоке Москвы и отказывалась слезть на землю вопреки призывам полицейских и спасателей. Сообщалось, что в руках у нее был предмет, похожий на арбалет.

Адвокат Кузьминой также рассказал, что в отношении женщины хотели оформить протокол по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".