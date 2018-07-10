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Происшествия

10 июля, 13:36

Дело наехавшего на людей у "Славянского бульвара" водителя рассмотрят 19 июля

суды происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Дорогомиловский районный суд Москвы 19 июля рассмотрит по существу уголовное дело в отношении водителя автобуса Виктора Тихонова, обвиняемого в наезде на пешеходов у станции метро "Славянский бульвар", сообщает Агентство "Москва".

Арест обвиняемого продлен до 27 декабря. Тихонов обвиняется по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть".

ДТП произошло 25 декабря 2017 года вблизи станции метро "Славянский бульвар". Автобус въехал в подземный переход. Жертвами стали четыре человека, еще 11 пострадали.

Водитель автобуса Виктор Тихонов отказался признать свою вину. По его словам, авария произошла по техническим причинам.

Дело водителя автобуса, въехавшего в переход в Москве, дошло до суда

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