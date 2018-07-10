Дело наехавшего на людей у "Славянского бульвара" водителя рассмотрят 19 июля

10 июля, 13:36
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Дорогомиловский районный суд Москвы 19 июля рассмотрит по существу уголовное дело в отношении водителя автобуса Виктора Тихонова, обвиняемого в наезде на пешеходов у станции метро "Славянский бульвар", сообщает Агентство "Москва".
Арест обвиняемого продлен до 27 декабря. Тихонов обвиняется по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть".
ДТП произошло 25 декабря 2017 года вблизи станции метро "Славянский бульвар". Автобус въехал в подземный переход. Жертвами стали четыре человека, еще 11 пострадали.
Водитель автобуса Виктор Тихонов отказался признать свою вину. По его словам, авария произошла по техническим причинам.
Дело водителя автобуса, въехавшего в переход в Москве, дошло до суда
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