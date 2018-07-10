СК сообщил об угрозах потерпевшим в "Зимней вишне" со стороны пожарных

10 июля, 10:58
Фото: ТАСС/Данил Айкин
Следствие зафиксировало случаи давления на потерпевших по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщает "Интерфакс".
Как заявил в суде руководитель следственной группы СКР Рустам Габдулин, во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока задержания руководителя тушения пожара в ТЦ Андрея Бурсина коллеги спасателя высказывали угрозы в адрес потерпевших.
Он уточнил, что у здания суда собрались около 20 человек, которые оскорбляли пришедших. Один из них говорил потерпевшим, чтобы они "не судили героев, побоялись бога". Также потерпевшим сказали, что лучше бы они "все сгорели в торговом центре вместе с детьми".
Также, по данным следствия, мужчины снимали на мобильные телефоны автомобили, на которых приехали потерпевшие, в связи с чем у следствия есть основания полагать, что на потерпевших оказывается давление.
Помимо этого, адвокат потерпевших Надежда Святкина обвинила спасателей в мародерстве. Она заявила, что сотрудники МЧС во время ЧП выносили вещи потерпевших, которые до сих пор не вернули.
Бурсина задержали 7 июля. Ему инкриминируют халатность. По данным следователей, он не организовал управление пожарно-спасательным гарнизоном и не провел разведку пожара. Все это привело к гибели людей.
Трагедия в Кемерове произошла 25 марта. Жертвами пожара в торговом центре стали 60 человек, большинство из которых – дети.
Причиной случившегося могло стать короткое замыкание в светильнике. При расследовании обнаружено множество нарушений – как в конструкции центра, так и в работе противопожарных систем. По уголовному делу, заведенному после происшествия, были арестованы 10 человек.
Восьми фигурантам уже продлили арест на три месяца. Решение принято в отношении экс-гендиректора компании-собственника здания ТЦ "Кемеровского кондитерского комбината" Юлии Богдановой, техдиректора той же компании Георгия Соболева, гендиректора компании-арендатора помещений Надежды Судденок, руководителя компании-поставщика систем пожарной безопасности "Системный интегратор" Игоря Полозиненко и сотрудника Александра Никитина, бывшей начальницы местной инспекции госстройнадзора Танзили Комковой, сотрудника ЧОП Сергея Антюшина и начальника пожарного расчета Сергея Генина.
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