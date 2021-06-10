Экс-гендиректор "ВИМ-Авиа" осужден почти на 4 года за аферы

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Бывший гендиректор авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев приговорен к 3 годам и 8 месяцам колонии общего режима по делу о мошенничестве, однако он освобожден в связи с фактическим отбытием наказания. Такое же решение принято в отношении главного бухгалтера компании Екатерины Пантелеевой, которой суд дал 3 года и 6 месяцев колонии. Об этом сообщает ТАСС.

"Кочневу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 8 месяцев общего режима со штрафом 600 тысяч рублей и лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих и иных организациях сроком на 2 года", – рассказали в пресс-службе Мещанского суда.

Уточняется, что, согласно статье 72 УК РФ, в срок лишения их свободы было зачтено время содержания под стражей и домашним арестом, в связи с чем оба освобождены.

Кочнева и Пентелееву обвиняли в хищении 1,6 миллиарда рублей. По данным следствия, авиакомпания представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды.

Они подделывали отчетности: указывали несуществующую прибыль и скрывали убытки. Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений со стороны Росавиации. Так, они получили кредит в "Абсолют банке" в размере 1,6 миллиарда рублей и не вернули его.

Кроме того, ущерб также был причинен 13 компаниям-контрагентам.

