Экс-гендиректор "ВИМ-Авиа" осужден почти на 4 года за аферы

16:29
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Бывший гендиректор авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев приговорен к 3 годам и 8 месяцам колонии общего режима по делу о мошенничестве, однако он освобожден в связи с фактическим отбытием наказания. Такое же решение принято в отношении главного бухгалтера компании Екатерины Пантелеевой, которой суд дал 3 года и 6 месяцев колонии. Об этом сообщает ТАСС.
"Кочневу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 8 месяцев общего режима со штрафом 600 тысяч рублей и лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих и иных организациях сроком на 2 года", – рассказали в пресс-службе Мещанского суда.
Уточняется, что, согласно статье 72 УК РФ, в срок лишения их свободы было зачтено время содержания под стражей и домашним арестом, в связи с чем оба освобождены.
Кочнева и Пентелееву обвиняли в хищении 1,6 миллиарда рублей. По данным следствия, авиакомпания представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды.
Они подделывали отчетности: указывали несуществующую прибыль и скрывали убытки. Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений со стороны Росавиации. Так, они получили кредит в "Абсолют банке" в размере 1,6 миллиарда рублей и не вернули его.
Кроме того, ущерб также был причинен 13 компаниям-контрагентам.
"Московский патруль": Мещанский суд скоро огласит приговор руководству "ВИМ-авиа"
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