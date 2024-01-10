Столичный суд арестовал начальника котельной Климовского завода

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу начальника котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) Александра Чикова. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Фигурант по делу об аварии на котельной арестован до 7 марта 2024 года, уточнили там. Его обвиняют в преступлении согласно статье 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Кроме того, постановлением того же суда замглавы администрации городского округа Подольска Московской области Роману Рязанцеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 марта.



По данным пресс-службы, его обвиняют в преступлении по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Ранее уточнялось, что чиновника задержали 9 января после аварии на системах ЖКХ.

Прорыв на теплотрассе от котельной КСПЗ произошел в ночь на 5 января. Из-за этого в многоквартирные дома Подольска, куда входит микрорайон Климовск, была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Лишь 6 января работу котельной удалось стабилизировать. К ситуации подключился Владимир Путин. Президент РФ решил национализировать завод.

Взять под контроль предприятие готова госкорпорация "Ростех". Местные депутаты уже одобрили передачу котельной в собственность округа.

По словам губернатора Воробьева на вечер 9 января, подать отопление во все дома Подольска планировали до утра 10 января. На момент 10 числа к теплу уже были подключены 146 домов Климовска.

По его данным, тепло отсутствует в 12 многоэтажных домах. Специалисты Мосводоканала пообещали закончить работы уже к 18:00 10 января.

В подмосковном Климовске после аварии к отоплению переподключили более 120 домов