Суд отказал Siemens в приостановке производства по иску о крымских турбинах

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Арбитражный суд Москвы отказал "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) , которая является дочерней компанией Siemens, в приостановке производства по второму иску к структуре Ростеха до вступления в силу решения по первому иску о поставках газовых турбин в Крым.

"В приостановке производства по делу отказать", – цитирует решение судьи ТАСС.

Уточняется, что "дочка" Siemens ходатайствовала о приостановке производства, после того как в декабре столичный арбитражный суд отказал в удовлетворении иска немецкого концерна Siemens к "Технопромэкспорту".

В то же время суд вернул "Технопромэкспорту" встречный иск к "Сименс технологии газовых турбин" по тому же нашумевшему делу о поставках турбин в Крым.

Как утверждают представители немецкого концерна, "Технопромэкспорт" незаконно перевез в Крым четыре турбины, которые предназначались для электростанций в Тамани. Теперь компания Siemens, которой грозят санкции со стороны ЕС, требует признать сделки недействительными.