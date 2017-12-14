Siemens отказали в возврате крымских турбин

Арбитражный суд Москвы отказал немецкой компании Siemens, требовавшей вернуть крымские турбины. Об этом сообщает "Интерфакс".
Компания подавала иск к структурам Ростеха – ОАО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "ВО "Технопромэкспорт". Судья также отказал компаниям во встречном иске к Siemens.
Немецкий концерн заявляет, что "Технопромэкспорт" незаконно переместил в Крым четыре турбины, поставленные для электростанций в Тамани. Согласно санкционным требованиям, компании запрещалось использовать турбины в Крыму, теперь требуется признать сделки недействительными. Из-за этого Siemens грозят санкции со стороны Евросоюза.
21 июля концерн Siemens объявил о разрыве лицензионных соглашений с российскими компаниями в области поставок оборудования для электростанций. Причиной стало известие о том, что все четыре его турбины, предназначенные для Тамани, поставили в Крым незаконно. Тогда в Siemens предложили аннулировать контракт и выкупить турбины.
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