Суд арестовал мужчину, убившего знакомого на Новом Арбате

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Пресненский суд Москвы арестовал мужчину, избившего до смерти своего знакомого на Новом Арбате, сообщает ТАСС.

Илья Горленко заключен под стражу сроком на два месяца, до 8 января 2025 года.

По предварительным данным, 8 ноября Горленко на почве злости и личной неприязни нанес множественные удары ногами по туловищу и голове своему знакомому. От полученных повреждений тот умер в больнице.

Ранее житель Ростовской области забил свою 52-летнюю супругу обухом топора.

По версии следствия, в ночь на 30 сентября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире в Новочеркасске, поругался с женой на почве ревности и нанес ей телесные повреждения, от которых она умерла на месте. После произошедшего ростовчанин скрылся.